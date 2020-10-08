تايلور سويفت تدعم بايدن في الانتخابات الأمريكية.. والأخير يعلق

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت عن تأييدها لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتنافس بايدن، ومعه كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس، للتغلب على الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت سويفت لمجل «V» : سوف أصوت بفخر لجو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية هذا العام. تحت قيادتهما، أعتقد أن أمريكا سوف تكون لديها فرصة لتبدأ عملية التعافي التي تحتاج إليها بشدة.

وأضافت «التغيير الذي نحتاجه بشدة هو انتخاب رئيس يعترف بأن أصحاب البشرة غير البيضاء يستحقون أن يشعروا بالأمان وأن يتم تمثيلهم».

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وأوضحت «الجميع يستحق حكومة تتعامل مع المخاطر الصحية العالمية بصورة جدية وتعطي أولوية لحياة المواطنين. الوسيلة الوحيدة لكي نبدأ في جعل الأمور أفضل هي اختيار قادة على استعداد لمواجهة هذه القضايا والتوصل لسبل للتعامل معها».

ونشرت سويفت في تغريدة رابطاً لمجلة V، وكتبت «لقد تحدثت مع المجلة بشأن سبب اعتزامي التصويت لصالح جو بايدن لشغل منصب الرئيس».

ورد بايدن في تغريدة قائلاً «تايلور أشكرك على دعمك ولحديثك في هذا الوقت الحاسم من تاريخ بلادنا».