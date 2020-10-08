الأمير وليم يُطلق جائزة عالمية للبيئة

متابعة بتجـــــــــــرد: يُطلق الأمير وليم اليوم الخميس جائزة عالمية قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية تستهدف حل بعض أكبر المشكلات البيئية في العالم.

وستمنح الجائزة التي ستعرف باسم “جائزة إيرث شوت”، خمسة فائزين جوائز قيمة كل منها مليون جنيه إسترليني (1.29 مليون دولار) سنويا على مدى السنوات العشر القادمة تخصص لمجالات حماية واستعادة الطبيعة، ونظافة الهواء، وإحياء المحيطات، وتقليل النفايات والتغير المناخي.

وستبدأ الترشيحات للفائزين في الأول من نوفمبر تشرين الثاني قبل مراسم منح الجوائز الخمس الأولى في خريف العام المقبل.

وقال الأمير وليم وهو حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني إن التغيير ضروري في العقد المقبل للمساعدة في حماية البيئة واستعادتها.

وأُعلن عن هذه الجوائز لأول مرة في كانون الأول الماضي.