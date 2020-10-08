إلى كلّ عشاق بيروت.. هذه مفاجأة نانسي عجرم الليلة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لجمهورها عن أن أغنيتها الجديدة عن بيروت ستُبصر النور مساء اليوم الخميس عند الساعة السابعة مساءً.
وخصّت في مفاجأتها “عشاق بيروت” وفق تعبيرها.
في التفاصيل، غرّدت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتبت: “لكلّ عشاق بيروت الكتار وكلّ شخص مآمن إنو بيروت ما بتموت… اسمعوا غنيتي الجديدة ٧ مساءً بتوقيت لبنان على كلّ المواقع الموسيقيّة”.
ونالت تغريدة نانسي عجرم تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين أعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم لسماع الأغنية الجديدة.
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