بالفيديو – أحمد حلمي يُحرج متابعًا.. لهذا السبب

متابعة الخليج 365: نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في “إنستغرام”، فيديو طريفاً لأحد المتابعين، يقول فيه إنه بمجرد استيقاظه من النوم أخبروه بأن أحمد حلمي سيشارك في فيلم ومسلسل لرمضان المقبل، فأحرجه حلمي بتعليقه على الفيديو حيث كتب: “سيبك أنت بلا فيلم بلا مسلسل.. أنت نايم باللبانة ليه؟”.

في جانب آخر، كشف حلمي خلال حلوله ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، أن لديه فيلماً جديداً ومسلسلاً قد يُعرض في رمضان إذا انتهت كتابته قبل فترة من الشهر الكريم، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم “خيال مآتة”، وشارك في بطولته: منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وحسن حسني وغيرهم من النجوم، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال، ومن إخراج خالد مرعي‎.