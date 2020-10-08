بالفيديو.. متسابقة فوق الـ60 تخطف الأنظار في "ذا فويس"

نجحت اللبنانية داني حاتم، إحدى متسابقات الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج The Voice senior لاكتشاف المواهب، الذي يعرض على قناة "MBC"، في جذب أنظار أعضاء لجنة التحكيم بسبب شكلها الرائع، إذ ظهرت في سن وتوهج الشباب، وعمرها الحقيقي 60 عاما.

وفشلت المتسابقة اللبنانية في إقناع لجنة التحكيم، التي تضم ملحم زين وهاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم، بصوتها، لكنها في الوقت نفسه استطاعت أن تفوز بإعجابهم بسبب جمالها وأناقتها، الأمر الذي دفع النجمة المغربية سميرة سعيد للإشادة بحضورها قائلة: "شكلك شابة صغيرة أنا باحييكي أنك محافظة على نفسك".





Advertisements

وردت المتسابقة كاشفة عن سر جمالها قائلة: "في سر بس يحب الإنسان ويكون قلبه مليان بالمحبة بيضل حلو".

وبدأت الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج المسابقات "ذا فويس سنيور"، بأوبرت غنائي للجنة التحكيم الأربعة هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم، وتقديم أغنية "التوبة" للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ بتوزيع جديد.

The Voice senior يمنح فرصة النجومية بعد مرور الستين، حيث يتنافس المتقدمون ضمن فئة عمرية معينة، تلك التي تخطت الستين من أجل إبهار المشاهدين والمدربين للحصول على اللقب في نهاية المطاف، والبرنامج يحتوي على 7 حلقات، من 3 مراحل، تحت إشراف المدربين الأربعة، حيث تبدأ المرحلة الأولى وهي "الصوت وبس" التي تمتد لأربع حلقات.