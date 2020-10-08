بفيديو غامض.. هيفاء وهبي تترك جمهورها في حيرة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو غامض عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول ما تقوم بتحضيره من أجل المرأة.



وظهرت النجمة اللبنانية في فيديو مدته 8 ثوانٍ، وهي تمسك مضربا، وتقوم بتحطيم شاشة تلفزيون، وأرفقته بتعليق موجه للمرأة قالت خلاله"ابقي عينيك مفتوحتين وترقبي يوم الثامن من تشرين الأول. سأكشف عن شيء جديد حتماً ستحبينه… لا يمكنني الإفصاح عن المزيد من التفاصيل الآن".





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حالة الغموض دفعت المتابعين لطرح العديد من التساؤلات، وحاول الكثير من الجمهور التكهن بالمفاجأة، وتوقع البعض أن تكون حملة ترويج لعدسات لاصقة، خاصة أن صفحة رسمية لعدسات لاصقة قامت بنشر نفس الفيديو.

وردت هيفاء على سؤال أحد المتابعين حول ماهية المفاجأة بقولها "هو شيء حلو وملون".

وتراقب هيفاء ردود فعل الجمهور حول مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الذي يعرض الآن عبر منصة "شاهد الرقمية" ويشاركها البطولة شريف سلامة، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، ورانيا منصور ، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.