شكرا لقرائتكم شاهد.. الفنانة أحلام تخضع لتجربة لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت المطربة الإماراتية أحلام أول فنانة عربية تخضع لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت توثيقا لتلك اللحظة التي مرت بها.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تظهر فيه وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح الفيروس المستجد، مشيرة إلى كون الجرعة التي تلقتها هي الأولى لها، وستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور شهر، لتحدد الموعد بدقة، أنه سيكون بعد مرور 21 يوما.

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وظهرت أحلام وهي تتلقى اللقاح في كتفها، واختتمت الفيديو قائلة "ربي يحفظ بلدي الإمارات"، وعلقت على المقطع الذي نشرته لتوضح الغرض من التجربة.

حيث أكدت أن التجربة جاءت إيمانا منها وتقديرا للجهود المبذولة من بلادها الإمارات، وانطلاقا من واجبها الوطني وثقتها في القطاع الطبي الإماراتي، وكذلك رغبتها في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، وكلها ثقة وإيمان بالله، مستشهدة بما قاله الشيخ محمد بن زايد حينما قال "لا تشلون هم".

وأظهر مقطع الفيديو أن أحلام تلقت الجرعة صباح الجمعة الثاني من أكتوبر، في توقيت تحاول فيه الدول الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس المستجد، ويشارك عدد من الفنانين في حملات لحث الجميع على المشاركة في الاختبارات.