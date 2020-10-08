شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صورة على إنستجرام أشعلت بها روبى السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الفنانة روبي في الفترة الأخيرة مهتمة بالتواجد على "السوشيال ميديا" بعدما كانت بعيدة تماماً عنها، خاصة أنه معروف في الوسط الفني عن روبى أنها ليست اجتماعية بدرجة كبيرة، كما أنها لا تحب الظهور كثيراً سواء فى المناسبات أو وسائل الإعلام رغم نشاطها الفني في السنوات الأخيرة وتقديمها أكثر من دور بارز سواء بالسينما أو الدراما.



روبى

ومنذ دخول روبى عالم السوشيال ميديا وبدأ اهتمامها بنشر صور جديدة لها على إنستجرام أو فيس بوك سواء من أعمالها أو من سفرها أو غيرها، وتلقى روبى وصورها تفاعلاً كبيراً من المتابعين، ومع كل صورة تنشرها تكون هي الترند، لاسيما أن الجمهور يرى فيها الجمال المصرى الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى وفى عيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم 8 أكتوبر ننشر أجمل صور حديثه لـ روبى.



روبى

وفى سياق آخر بدأت روبى مؤخراً تصوير فيلمها الجديد "برة المنهج" مع ماجد الكدوانى وشريف دسوقى وأسماء أبو اليزيد وإخراج عمرو سلامة، كما تستعد لاستئناف تصوير فيلم "دماغ عالية" مع أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وإخراج أحمد الجندى، والذى تم الانتهاء من الأسبوع الأول في أحداثه مطلع العام الجارى.

كما تشارك روبى كضيفة شرف في فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد و بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.



روبى على البحر



الفنانة روبى



روبى



روبى



روبى



روبى تستمع بأجواء الصيف

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روبى خلال حضورها احدى المناسبات



روبى فى احدى المناسبات



روبى فى اطلالة مختلفة







صور الفنانة روبى



صور روبى



صور روبى



قصة شعر مختلفة من الفنانة روبى