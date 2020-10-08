شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 أغانٍ عن عذاب الحب فى عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها اليوم، فقد ولدت فى 8 أكتوبر عام 1980 بالقاهرة، وتعد من الأصوات المميزة، بدأت مشوارها الفنى منذ عام 2000 بظهورها مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك".

كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، وهو أيضا من أنتج أغنية "آه يا ليل" وهى أول أغانيها، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003، وفى نفس الوقت دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل".

وفى عام 2006 قررت شيرين الانتقال إلى شركة إنتاج أخرى، ما أدى إلى حدوث خلافات بينها وبين المنتج نصر محروس، وانتهى الخلاف بفسخ العقد ودفع شيرين الشرط الجزائى، واستمرت مسيرة شيرين بصورة جيدة وقدمت الكثير من الألبومات.

دخلت شيرين أيضا فى عالم الدراما بمسلسل "طريقى"، الذى نال جائزة أفضل مسلسل درامى فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون التونسى، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم فى ثلاثة مواسم من برنامج "ذا فويس-أحلى صوت"، بجانب تقديمها برنامجا غنائيا منوعا باسم "شيرى استوديو".

ولأن مسيرة شيرين الغنائية مليئة بالتنوع من كل أنواع الأغانى فكان لعذاب الحب نصيب قوى، حيث قدمت أكثر من أغنية عن هذا الموضوع، أولها وأهمها أغنية "جرح تانى"، التى كانت ضمن ألبوم يحمل نفس اسمها صدر عام 2003 من إنتاج شركة فرى ميوزيك، وتم تصويرها على طريقة الفيديو الكليب، وهى من أبرز الأغانى التى تعبر عن عذاب الحب والجراح والفراق بين الأحبة.

وفى نفس العام أغنية (نسينى) من إنتاج نفس الشركة ومن كلمات أحمد شتا وألحان حسين محمود.

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وفى ألبوم (لازم أعيش) عام 2005 وهو من أكثر الألبومات نجاحا، طرحت أغنية بنفس الاسم من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية أخرى فى نفس الألبوم باسم (اللى جارحنى) من كلمات نصر محروس وألحان وليد سعد.

وأغنية "هتروح" من ألبوم "اسأل عليا" الذى طرح عام 2012 من كلمات أحمد عطيتو وألحان تامر على.

ولم يكن هذا فقط ما قدمته شيرين، لكنها قدمت الكثير من أغانى الحب والفراق والحزن والفرح.

يذكر أن شيرين تصدرت المراكز الأولى بألبوماتها "لازم أعيش" و"حبيت" و"أنا كتير" و"نساى"، وقد نالت الكثير من الجوائز خلال مشوارها الغنائى، منها الموريكس دور 5 تكريمات كأفضل مطربة عربية، و3 جوائز من الميما ميوزيك أورد، و3 جوائز من دير جيست، كما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية فى مهرجان بياف 2016، بجانب حصولها على لقب سفيرة النوايا الحسنة لنفس العام.