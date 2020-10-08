شكرا لقرائتكم خبر عن السورية فايا يونان ضيفة live مع As3ad عبر انستجرام ”الخليج 365” الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل المطربة السورية فايا يونان، ضيفة لايف ببرنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثامنة.

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https://www.instagram.com/youm7/

تتحدث فايا يونان عبر اللايف بالحديث عن كواليس دخولها موسوعة جينيس، كونها أول عربية تحصل على تمويل جماعي لإنتاج أولى أغنياتها، حيث جمعت 25 ألف دولار لتسجيل أولى أغنياتها "أحب يديك".

كما ستتحدث "يونان" أيضا عن علاقتها المميزة بالشعب المصري، وسر اختياراتها الفريدة لأغنياتها، خاصة وأنها تفضل الغناء باللغة العربية الفصحى.

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يذكر أن بداية المطربة السورية "فايا يونان" الفنية كانت في أبريل عام 2015، من خلال أغنيتها الممولة جماهيريا، "أحب يديك"، التي أتبعتها فيما بعد بإطلاق أول ألبوماتها الذي حمل اسم "بيناتنا فى بحر"، وضم في جعبته 8 أغنيات، منها "يا ليته يعلم" و"فى الطريق إليك".

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.