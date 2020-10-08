لهذا السبب.. محمد أنور يوجه الشكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد أنور، على توجيه الشكر لجمهوره، بعد ردود الأفعال التي لمسها بعد عرض مسلسله "قوت القلوب".

ونشر "أنور" صورة تجمعه بالفنانة ماجدة زكي، من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "الحمد لله رب العالمين، مبسوط جدا بردود الفعل على مسلسل قوت القلوب، واتبسطت جدا بالشغل فيه، وشكرا جدا على كلامكم الحلو".

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، سهر الضايغ، إسلام جمال، محمد أنور، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.