رحلة البحث عن الآثار في مسرح مصر "الجمعة" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365
تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "رجالة بلدنا".
وتدور أحداث مسرحية "رجالة بلدنا"، في إطار كوميدي حول محاولة بعض الجهات الخارجية زرع عملاء في إحدى الأحياء الشعبية للحصول على أحد الآثار النادرة ولكن أهالي الحارة يكتشفوا المُخطط ويقوموا بالقبض عليهم، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية "رجالة بلدنا" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 9 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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