هذا ما حققه فيلم "زنزانة 7" بعد 3 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "زنزانة 7" بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائية، إيرادات قدرها 5 ملايين 126 ألف 118 جنيه. فيلم "زنزانة 7" يتنافس مع فيلمين آخرين هما "توأم روحي"، و"الغسالة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن، وهو من بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، ومن إخراج إبرام نشأت.

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