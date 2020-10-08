سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد، بعيد ميلاد ابنها "يانيس".

ونشرت "سلمى" صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة ابنها الذي يبلغ من العمر عام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها "سلمى" صورة لابنها بشكل كامل، إذ تتعمد إخفاء وجهه كل مرة.

Advertisements

وعلقت: "مرت سنة، عيد ميلاد سعيد حبيبي يانيس"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية دويتو غنائي جمعها بنجم الراب دون بيج، بعنوان "شلونج".