إطلاق البرومو الأول لمسلسل "طبق الأصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أطلقت شركة "جولدن لاين" الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "طبق الأصل" (بصمة حدا). بطولة النجوم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق ومحمد خير الجرّاح وترف التقي وجلال شمّوط ومحمد قنوع وعهد ديب ورشا ابراهيم، ومن كتابة سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي وإنتاج "جولدن لاين" و"أي سي ميديا". Advertisements وتدور الأحداث في إطار دراما جريئة تجمع بين الصدمة والحذر، فليس كل ما تراه العين حقيقة، في صراع رجل مع الجميع. وتتلخص أحداث "طبق الأصل" في 10 حلقات فقط.

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