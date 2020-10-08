تعرف على إيرادات "الغسالة" بعد 10 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها 14 مليون 616 ألف 986 جنيه، وذلك بعد طرحه بـ 10 أسابيع بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع فيلمين آخرين هما "توأم روحي"، و"زنزانة 7". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء بالعمل بـ 25% من طاقتها الاستيعابية. فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد هاتم، شيرين رضا، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.

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