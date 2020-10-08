محمود عبدالمغني يعتذر لشيرين عبدالوهاب لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمود عبد المغني، على توجيه الإعتذار للفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب غناءه جزء من أغنيتها "مش خايفة" بطريقة ساخرة.

ونشر "عبد المغني" المقطع عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع الإعتذار للجميلة شيرين عبد الوهاب.. بس أنا بحب إحساسها في الأغنية دي .. وأنا طبعًا ضيعته".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود عبد المغني، فيلم "صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

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