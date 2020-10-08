عقوبات تنتظر رونالدو بعد مغادرته “الحجر الصحي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 11:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت تقارير الإعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس قد يواجه عقوبات بسبب خرقه لإجراءات الحجر الصحي .

كشفت السلطات الصحية المحلية في مدينة تورينو الإيطالية الأربعاء أن البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين من فريق يوفنتوس، قد يواجهون إجراءات قانونية لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية، رغم التدابير المتخذة حيال فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد اكتشاف حالتين إيجابيتين في صفوف بطل الدوري المحلي في المواسم التسعة الماضية.

رونالدو لم يكن الوحيد الذي غادر مقر الحجر الصحي في الفندق الخاص بالفريق دون انتظار نتائج الاختبار الأسبوع الحالي، إذ سافر أيضاً الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دانيلو والأورغوياني رودريغو بينتانكور.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن مدير الهيئة الصحية في منطقة بييمونت روبرتو تستي قوله: أبلغنا النادي أن بعض اللاعبين تركوا مكان الحجر لذا سنخطر السلطات المختصة، أي النيابة العامة، بذلك.

وكان فريق يوفنتوس بأكمله في الحجر الصحي منذ السبت، وهو إجراء لا يمنعهم من التدريب أو اللعب، لكن يحظر عليهم الاختلاط بالعالم الخارجي.

وسيتمكن العديد من الدوليين الآخرين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم من المغادرة بمجرد صدور النتائج، بمن فيهم الفرنسي أدريان رابيو وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، والويلزي آرون رامسي، والبولندي فويتشيخ تشيزني.