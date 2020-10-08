رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، بعقد قرانهما أول أمس، في أجواء اقتصرت على الأهالي والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.
وفي أول تعليق للعروسين، نشر كل منهما جلسة التصوير الجديدة التي خضعها لها قبل عقد القران، وعلقا من خلال حسابهما الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"تمت بحمد الله و الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم بارك لنا و بارك علينا و اجمع بيننا في خير".
وتوجه العديد من أصدقائهم بالوسط الفني بالتهنئة لهما ولعل أبرزهم الفنانة سوسن بدر وجومانا مراد ومايان السيد وبدرية طلبة وإيمان العاصي وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وغيرهم من النجوم.
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور فيديوهات ن حفل الزفاف، الذي ظهر فيه والد العروسة هاني مهنا، وهو يبكي متأثرًا بإبنته.
وجاء عقد قران هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، بعد مرور 10 أشهر تقريبًا على خطبيتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد زواجهما.. شاهد أول تعليق من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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