بالفيديو.. التشويق يتزايد في الإعلان الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي

رنا صلاح الدين - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، والذييلعب بطولته النجمة منى زكي، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات يوم 28 أكتوبر الجاري.

وقد تزايد التشويق والإثارة في الإعلان الرسمي للفيلم، وذلك بعد أن كان قد طرح برومو غير رسمي للفيلم منذ أيام قليلة، حيث يكشف كم المعاناة التي ستتعرض له بطلة الفيلم، بعد أن يقتحم شقتها لصين، خاصة انها حامل.

منى زكي نشرت الإعلان الرسمي للفيلم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "فيلم_الصندوق_الأسود ‎12 ساعة.. هتغيّر حياتك أو تنهيها! .. الإعلان الرسمي لـ #فيلم_الصندوق_الأسود.. 28 أكتوبر بالسينمات".

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.