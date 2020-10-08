فيديو| بعد إعلان عودتها لـ"صبايا الخير".. ريهام سعيد: "هخلي بالي من المواضيع الجريئة والمثيرة للجدل"

رنا صلاح الدين - أعربت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن سعادتها بعودتها لشبكة قنوات النهار من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، والذي من المقرر أن يكون في شكل جديد ومختلف.

ونشرت ريهام، فيديو عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قالئة:"مبسوطة وسعيدة برجوعي لبيتي قناة النهار، 6 سنين عشنا نجاحات مع بعض أنا وشبكة تليفزيون النهار نجاحات بتوصل للعالمية".

ووجهت ريهام، الشكر لكل من وقف بجانبها وخاصة رئيس مجلس إدارة القناة علاء الكحكي، مضيفة قائلة:"المشكلة تم حلها من يوم ما سألوا عليا ولما بعت رسالة لعلاء الكحكي وقلت له سامحني".

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وتابعت حديثها:"كان أول واحد بعت له كده لأنه واحد من الناس اللي ساعدوا في خروج البرنامج طوال 6 سنين، وأي أزمة كنت معاهم ومش غريب نقف مع بعض ونحط إيدنا في إيد بعض، وبشكر كرم الأخلاق اللي بيتمتعوا بيه ولما دخلت أمضي العقد نفس الناس اللي ارتبطت بيها ومتشوقة جدا لإني أبدأ أول حلقة وربنا يوفقنا وربنا كان كارمنا جدا في البرنامج"

كما تحدثت عن الشكل الجديد للبرنامج، قائلة:"هنخلي بالنا شوية من المواضيع الجريئة والمثيرة للجدل واللي سابقة عصرها".

وأعلنت شبكة قنوات النهار أمس عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ، لتعود مجدداً الى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر .