شكرا لقرائتكم "من 20 سنة".. أحدث عروض مسرح مصر على MBC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "من 20 سنة".
وتدور أحداث مسرحية "من 20 سنة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سرا يغير مجرى حياتهم مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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