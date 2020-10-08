شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم "The Flash" إلى 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة وارنر بروس عن تأجيل طرح فيلم "The Flash"، من 1 يوليو عام 2022 إلى 4 نوفمبر 2022، وذلك ضمن تغير خريطة تواريخ طرح الأفلام العالمية بسبب جائحة كورونا التي تخيم بظلالها علي إغلاق عدد من كبير من دور العرض.



The Flash

وفيلم "The Flash" من بطولة النجم عزرا ميلر، الذي ظهر لأول مرة باسم The Flash في فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره في "Suicide Squad"، و"Justice League"، وسيقوم المخرج آندي موسكيتي، الذي أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.

وكانت قد أعلنت شركة وورنر براذرز عن تأجيل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، ومن المقررعرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل، وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام المقبل.