شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 أدوار لروبي تثبت موهبتها الفنية .. فى عيد ميلاد النجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة روبي بعيد ميلادها وسط احتفاء من كافة محبيها بعدما تألقت في تمثيل أكثر من دور خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعدما بدأت مع عالم الشهرة بواسطة الغناء قبل إثبات موهبتها في عالم التمثيل لتتألق بأكثرمن دور صاروا علامة بارزة في تاريخها الفني، خلال هذا التقرير نسلط الضوء على 5 وجوه للفنانة روبي أثبتت بها موهبتها الكبيرة خلال مسيرتها الفنية.

كوميديا يوم ما لوش لازمة

خلال فيلمها مع محمد هنيدي تمكنت من اثبات موهبتها في عالم الكوميديا، حينما لعبت دور فتاة مغرمة بهنيدي عبر شخصية حملت اسم "بوسى"، مما جعلها تثبت من خلال الدور خفة ظلها الكبيرة عبر كيميا خاصة مع هنيدي.

Advertisements



روبى

الخائنة في الحفلة

خلال دورها مع الفنان احمد عز في فيلم "الحفلة" لعبت دور زوجته الخائنة، والتي تمكنت من إخفاء خيانتها عنه لفترة، قبل اكتشاف الزوج للخيانة وقتلها.



فيلم الحفلة

الخادمة في مسلسل "سجن النسا"

تألقت روبي في مسلسل "سجن النسا"، ورغم ظهورها في منتصف المسلسل إلا أنها خطفت الأنظار بفضل موهبتها الكبيرة، حينما لعبت دور خادمة لأسرة تعاملها جيداً قبل أن تنقلب عليهم وتحرق ابنة صاحبة البيت في انتقام كبير منها.



روبى سجن النسا

النوستاليجا والصوفية في "أهو ده اللى صار"

خلال المسلسل لعبت شخصيتين ما بين الماضى والحاضر عبر شخصيتين باسم سلمي ونادرة، حيث تمكنت من نيل ثناء قطاع كبير من مشاهدي العمل، حينما لعبت دور شخصية من اسرة خدم تنال رعاية خاصة من سيدة القصر ليعجب بها ابنها



روبى فى اهو ده اللى صار

كما لعبت خلال نفس المسلسل دور شخصية صوفية لها طريقتها الخاصة في التعامل مع الأمور.