مخرجة فيلم وندر وومان تستغيث من كورونا: السينما تنقرض

الخميس 8 أكتوبر 2020

تأجل طرح فيلم (وندر وومان) الجديد للمخرجة باتي جنكينز 3 مرات خلال جائحة فيروس كورونا، والآن تدق المخرجة ناقوس الخطر من أن تجربة الذهاب لمشاهدة الأفلام نفسها تواجه تهديدا حقيقيا.



وجنكينز من بين عشرات من كبار مخرجي هوليوود، الذين يناشدون حكومة الولايات المتحدة توفير شريان حياة مالي لدور السينما. وحذرت من أنه بدون ذلك، يمكن أن يختفي تقليد الذهاب إلى السينما الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان من الثقافة الأمريكية.

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وقالت في مقابلة من منزلها في لوس أنجليس: "إذا أغلقنا هذه (دور العرض)، فسيكون هذا إجراء لا يمكن العدول عنه... يمكن أن نفقد تجربة الذهاب إلى السينما إلى الأبد".

وبينما انتعش تقليد الذهاب إلى السينما في بعض البلدان بعد الإغلاق العالمي في مارس/ آذار، فإن السوق الأمريكية تواجه صعوبة. وأغلقت مجموعة سينيوورلد دور عرض أعيد فتحها في أغسطس/ آب.

وقالت الرابطة الوطنية لمالكي دور العرض إن 69% من شركات السينما الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تضطر إلى تقديم طلب إفلاس أو إغلاق نهائي.