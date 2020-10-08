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شاهد مات ديمون في كواليس تصوير The Last Duel

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم مات ديمون في كواليس تصوير The Last Duel، في أيرلندا وذلك بعد توقف بسبب فيروس ، حيث عاد فريق العمل وسط اجراءات إحترازية للسلامة من فيروس كورونا أثناء التصوير، وظهر ديمون وهو يستقبل مكالمة علي هاتفه المحمول أثناء التصوير.

 

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The Last Duel من إخراج ريدلى سكوت و من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنرالعمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

 

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.

 

 

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