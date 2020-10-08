شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مشواره الغنائى .. "سقف" لـ رامى جمال تصل إلى 43 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تصل أغنيات المطرب رامى جمال الى هذا الكم من المشاهدات على يوتيوب، حيث تخطت أغنيته "سقف"، 43 مليون مشاهدة منذ طرحها فى أول فبراير 2020، ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى فى مشواره الغنائى الذى بدأ عام 2011 بألبوم "مليش دعوة بحد"، والذى كان من إنتاج مزيكا.

وخلال هذا المشوار تأتى أغنية "بحبهم كلهم"، والتى طرحت منذ سبعة أشهر فى المرتبة الثانية، حيث اقتربت من الوصول إلى 10 مليون مشاهدة ثم أغنية "مش ملاحظ حاجة "، التى وصلت إلى ثلاث ملايين مشاهدة ثم أغنية "لقلبك سلام"، والتى وصلت إلى مليونين مشاهدة.

يذكر أن الفنان رامى جمال حرص على استطلاع رأى متابعيه لطرح أغنيته الجديدة التى انتهى منها هذه الأيام أم ينتظر لبعض الوقت لطرحها، وكتب رامى جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا بصراحة جاهز بالغنوة بس مش حاسس إن اليومين دول الوقت مناسب للنزول ولا أنتو شايفين إيه"، وانقسمت اراء متابعيه إلى فريقيين فريق يريده أن يطرح الاغنية هذه الأيام و الفريق الأخر طالبه بتأجيل طرحها لبعض الوقت.ووعد رامى جمهوره الفترة الماضية بطرح أغنية جديدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا فى العادة مبحبش انزل سينجل بس فى أغانى متستناش يا رب تعجبكم بقى".

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وعكف المطرب رامى جمال على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أواخر العام الحالى أو مطلع عام 2021.