حمادة هلال يكشف عن صورة تجمعه مع "خالاته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمادة هلال، على مشاركة متابعيه وجمهوره صورة تجمعه مع "خالاته"

ونشر "هلال" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يحفظكم، ويبارك فيكم يا حبايب أمي الله يرحمها، خالتي سمية.. خالتي نوسة".

وعلقت الفنانة سوزان نجم الدين، قائلة: "الله يرحمها يا حبيبي".

كانت والدة الفنان حمادة هلال، قد رحلت عن عالمنا يوم 7 يوليو الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

يذكر أن، آخر أعمال حمادة هلال الفنية، فيديو كليب "جمالها" من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.

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