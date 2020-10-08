كيت ميدلتون تزور جامعة ديربي للتوعية من تأثيرات فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 04:38 صباحاً - دوقة كامبريديج كيت ميدلتون البالغة من العمر 38 عاماً ،زوجة الأمير البريطاني ويليام،ولي العهد الثاني للعرش البريطاني بعد والده أمير ويلز تشارلز،تثبت كل يوم أنها جديرة بأن تكون زوجة الملك البريطاني المستقبلي بتوليها المهام الملكية ببساطة وجدارة تحظى بإشادة وسائل الإعلام وجزء كبير من المواطنين البريطانيين بعد انسحاب منافستها دوقة ساسكس ميغان ماركل.



وبإطلالة شتوية بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه،زارت دوقة كامبريديج "38 عاماً" جامعة "ديربي" لسماع طلابها،ومعرفة تأثير الوباء على حياتهم ودراستهم الجامعية،ومعرفة نوع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها إدارة الجامعة لحماية طلابها من الإصابة بفيروس كورونا.



إطلالة أنيقة وبسيطة

إطلالة أنيقة وبسيطة



لفتت أناقة كيت ميدلتون الأنظار عبر ماكياجها البسيط الطبيعي، وارتدائها "كمامة قماشية " منقوش عليها الورود،ومعطف أنيق مخطط ،وكنزة شتوية باللون الأزرق الفاتح من الكشمير ،مع بنطال وحزام أنيق باللون الأسود،وبدت طلتها أكثر أناقة بحذاء أسود ذو كعب عالي.



وأبقت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون أطفالها الثلاثة بالقرب من قلبها من خلال ارتدائها عقداً ذهبياً صمم خصيصاً لها مكون من دوائر ذهبية ثلاث وضعت بثلاث طبقات مع سلسال ذهبي ناعم.



فيلم وثائقي شارك في إعداده الأمير ويليام

كيت ميدلتون



وشوهد أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون الثلاثة : الأمير جورج "7 سنوات"،والأميرة تشارلوت "5 سنوات" ،والأمير لويس الصغير ،وهم يستمتعون بعالم الطبيعة ليلة الإثنين الفائت ضمن فيلم وثائقي شارك في إعداده الأمير ويليام،ملك بريطانيا المستقبلي ،وبث على قناة :

" ITV"



،وأكد الأمير ويليام بالفيلم الوثائقي: "أن كوكب الأرض للجميع".



وسمح الأمير ويليام للفيلم الوثائقي إبراز استلهام أطفاله الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس منه شغف إنقاذ البيئة والطبيعة والمناخ.

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اجتمعت كيت ميدلتون مع طلاب السنة الأولى

اجتمعت كيت ميدلتون مع طلاب السنة الأولى



يشار إلى أن كيت ميدلتون زارت جامعة ديربي للتحدث مع طلابها ومسؤوليها حول تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الصحة العقلية،وللتوعية بأخطاره على الصحة العقلية قبل اليوم العالمي للصحة العقلية الموافق يوم السبت 10 أكتوبر- تشرين الأول.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،اجتمعت كيت ميدلتون مع طلاب السنة الأولى،واستمعت إلى كيفية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على بداية حياتهم الجامعية في صفوف جامعة "ديربي".



وقالت مؤسسة: "Student Minds" وهي مؤسسة خيرية تعنى بصحة الطلاب العقلية في بريطانيا،إن وباء فيروس كورونا أدى إلى تفاقم التحديات في الصحة العقلية للطلاب،كما قام الفيروس بخلق تحديات جديدة أمام الطلاب الشباب.



وشهدت بريطانيا أساساً زيادة في حالات الإصابة بأمراض الصحة العقلية بين الشباب قبل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .



وتم إطلاع العائلة المالكة وكيت ميدلتون على صورة الصحة العقلية الوطنية لدى الطلاب من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة "Student Minds" روزي تريسلر ،وأنه تم العثور على مورد جديد لدعم الطلاب كاملاً أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.



وقالت حسنة حنيف ،ولورا أوليفر ،وكلتاهما طالبتان تبلغان من العمر 18 عاماً،لدوقة كامبريديج كيت ميدلتون ،إنهما كانتا مشغولتين في فترة الإغلاق العام،وكان من الصعب عليهما جداً عدم رؤية الأصدقاء.

وسألت ميدلتون إذا كان هناك دعم من الجامعة لهما وللطلاب،فأجابتها لورا: "هناك الكثير من الدعم".



فقالت دوقة كامبريديج كيت ميدلتون : "من الرائع سماع ذلك".



وحملت كيت ميدلتون مظلة تحمل شعار جامعة "ديربي" وسط ملاعب الجامعة للتحدث مع فريقها ولاعبي كرة القدم حول كيفية دعم إدارة الجامعة لصحتهم العقلية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة ديربي شاركت في مبادرات على المستوى الوطني لتحسين الصحة العقلية للطلاب في القطاع الأكاديمي الطلابي ،ودعمت تطوير ميثاق الصحة العقلية لجامعة ديربي.



ويحظى الطلاب بدعم كامل من جامعة ديربي ويتم توفير احتياجاتهم عبر الأنترنت ،ويتلقون دعم مباشر على مدار 24 ساعة عبر الهاتف.