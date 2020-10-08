شاهد بالفيديو: رامي صبري يطرح " خليني أشوفك تاني"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 04:38 صباحاً - طرح المطرب المصري رامي صبري، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، أحدث أغانيه، "خليني أشوفك تاني"، مستبقا الموعد المحدد سلفا ب 24 ساعة، وحققت الأغنية 237 ألف مشاهدة في ثلاث ساعات فقط، ليحتل قائمة الأكثر مشاهدة اليوم الأربعاء.
أغنية "خليني أشوفك تاني"من كلمات أحمد علي موسى، ولحن مدين، توزيع أسامة عبد الهادي، ماستر جلال الحمداوي، إنتاج "R Music Production"،
وتقول كلمات الأغنية: خليني أشوفك تاني.. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك..يا حبيبي حِن عليا سَلِم كدا صفي النية دانا قلبي مسَلِم ليك.
يذكر أن رامي طرح مؤخرًا أغنية "خطيرة" من ألحانه، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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