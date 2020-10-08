قيامة عثمان 28 على موقع قصة عشق بجودة HD مترجمة عربية Osman 28

قيامة عثمان 28، ينتظر الكثير من المشاهدين والمحبين للدراما التركية العرض الأول للجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان 28 على موقع قصة عشق والذي سيعرض الحلقة الأولى منه مساء اليوم الأربعاء، فتم الأعلان أن مسلسل قيامة عثمان 28 سيتم عرضه الليلة وذلك بعدما كان من المقرر له أن يُعرض منذ الشهر الماضي لكن بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تم تأجيل تصوير المسلسل لفترة كبيرة وبالتالي قد تم تأجيل عرضه، لذا فالموعد النهائي النهائي لعرض الحلقة الأولى سيكون اليوم.

لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان ( اضغط هنا )

يتسائل جميع المشاهدين حول كيفية مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 28 فور نزوله وعرض الحلقة الأولى منه مباشرةً حيث أنه هناك طريقتان لمشاهدة المسلسل أولهما، متابعة قناة ATV التركية على القمر نايل سات وعرب سات حيث أنها الناقل الحصري والوحيد من القنوات الذي سيعرض المسلسل ويمكنك معرفة التردد من مقالنا السابق.

والطريقة الثانية هي الانتظار بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل ثم الدخول على موقع قصة عشق ومشاهدة المسلسل بجودة HD مترجمة عربية، حيث يُعد موقع قصة عشق من أبرز المواقع التي تنقل المسلسلات والدراما التركية

على وجه العموم فالموقع متخصص بها ويقدم جميع المسلسلات بترجمة دقيقة، لذا فمشاهدة ممتعة.

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وقد أثار إعلان المسلسل جدل واسع وحقق إثارة كبيرة للمشاهدين الذين كانوا ينتظرون المسلسل ولكنهم بعد رؤية الإعلان أصبحوا ينتظروه بشدة وذلك لعودة أرطغرل في هذا الجزء من المسلسل وأيضاً بسبب استكمال باقي أحداث الجزء الأول الذي انتهى ولم نعرف مصير بعض الشخصيات.

ويعتبر مسلسل قيامة عثمان 28 على موقع قصة عشق من أبرز المسلسلات في تركيا طوال ال20 سنة الماضية متفوقاً على العديد من المسلسلات التركية التي لقت إقبال واسع، فحصل المسلسل على المركز الثاني في عدد المشاهدين فحقق المسلسل نسبة الي رقم قياسي بإمكان الموسم الثاني ان يتخطاه.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

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