تراند اليوم : أون فاير.. سميرة سعيد تتألق في أحدث ظهور

شاركت المطربة المغربية سميرة سعيد جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة انستجرام .

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة جذابة ساحرة حيث ارتدت جمبسوت لامع ذو أكمام طويلة وحددت خصرها بحزام باللون الأسود يبرز رشاقتها ،وانتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي اللامع لتكمل إطلالتها الجذابة .

أما من الناحية الجمالية اعتمدت سميرة سعيد على مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية مع الآيلاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها مع لون البني الفاتح كأحمر شفاه.

ويذكر أن سميرة سعيدة من مواليد 10 يناير في عام 1958 وولدت في مدينة الرباط عاصمة المغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بالمغرب ،وحصلت على الجنسية المصرية ،وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى الآن .

وبدأت مشوارها الغنائي عندما كانت في الـ 10 من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من صوت عذب.

وأصدرت أول أغانيها الخاصة “إلهي” في الـ 10 من عمرها والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب وهذي الأغنية غنتها أيضًا بصوتها.

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وهي في سن الـ 11 قدمت أغنية بعنوان ” رمضان أقبل ” من كلمات الشاعر مصطفى بدوي ،وسجلت سميرة بعدها اغنية “سبحان الاله” من ألحان عبد السلام عامر والذي غناها بعد ذلك ايضاً الفنان عبد الهادي بالخياط

ومن ثم شاركت سميرة في مسلسل تلفزيوني قدمه نزار مؤيد من خلال 6 حلقات وتم تصوير المسلسل في استوديوهات عين الشق بالدار البيضاء .

وقدمت في المسلسل مجموعة أعمال مثل “قيس وليلى” و”شكونا إلى احبابنا” و”قل للمليحة” من خلال مشاركتها في مسلسل “مجالس الفن والأدب” الذي عرض في بداية عام 1969.

وقدمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها الاسطوانات والكاترجات والكاسيت والسيدي و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز العالمية .

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