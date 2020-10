شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح جيمس بوند No Time to Die يحدد خريطة طرح الأفلام في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منتجي الأفلام وأصحاب دور العرض والنجوم، دائرة مغلقة قرار واحد من هؤلاء يعود علي الكل، والأزمة حالا، ان تلك الدائرة فتحت ودخل فيها طرف رابع وهي جائحة كورونا، والتي تتسبب بدورها في تغيرالمسار المرسوم في صناعة السينما العالمية، فعندما استمرت كورونا في التأثيرعلي أصحاب دور العرض وعدم القدرة علي استمرار الفتح وجذب الجمهور قررصناع الجزء الجديد من السلسة الجاسوسية الأشهر جيمس بوند No Time to Die تأجيل طرح الفيلم من نوفمبر المقبل الي ابريل 2020، ولن تصدق كيف اثرهذا القرار علي الصناعة في الوقت الحالي..اليك ما سببه تأجيل طرح جيمس بوند في نقاط...

1- قررت الشركة المنتجة للجزء الجديد من فيلم Fast & Furious، تأجيل طرحه لـ28 مايو 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في ابريل، وذلك حتي لا يتعارض مع طرح No Time to Die.

2- أعلنت مجموعة Cineworld ثاني اكبر عارض في أمريكا والولايات المتحدة أنها تغلق جميع دور العرض الخاصة، والسبب الرئيسي حسب التقاريريعود إلي تأجيل طرح جيمس بوند الجديد، حيث أشارت المجموعة انه لا يوجد أعمال قوية تستطيع جذب المشاهد لدور العرض الفترة المقبلة لتعوض الخسارة وبالتالي الإغلاق هو الحل الأفضل حاليا.

3- وأكد مسئولو سينمات "أوديون" أن التأخير المستمر فى إصدار العديد من الأفلام الجديدة هو سبب الإغلاق، وأنهم يأملون فى إعادة فتحه بدوام كامل عندما تعود الأفلام الضخمة، وذلك بعد أن اتخذو قرار بفتح دور العرض الخاصة بهم في عطلة نهاية الأسبوع فقط .

4- أعلنت شركة وورنر براذرز تأجيل إصدار فيلمي (دون) و (ذا باتمان)، ومن المقررعرض فيلم (دون)، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل، وتأجل عرض فيلم (ذا باتمان) بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام المقبل.

ومن جانبه دافع النجم العالمي دانيال كريج ، الذي يلعب دور جيمس بوند ، في "No Time To Die"عن قرار تأجيل طرح الفيلم حتى أبريل 2021، قال كريج ، أثناء ظهوره في برنامج "The Tonight Show With Jimmy Fallon" احتفالًا بتاريخ إطلاق أول فيلم بوند "Dr. No"في عام 1962 : "نريد فقط أن يذهب الناس لمشاهدة هذا الفيلم بالطريقة الصحيحة وبطريقة آمنة"، وأضاف" دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة في الوقت الحالي...ونجن نريد إطلاق الفيلم في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم ، وهذا ليس الوقت المناسب ..لذلك سيكون 2 أبريل يومنا".