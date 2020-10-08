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فيديو.. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتكشف سبب الاختفاء الخميس 8 أكتوبر 2020 ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام"، ترتدي فيه الحجاب من دون مكياج، على غير المعتاد.

وكشفت فيفي (67 عاماً) أنها غابت خلال الفترة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي لإصابتها ببرد شديد حال دون حضورها حفل زفاف الفنان أمير شاهين. Advertisements واعتذرت فيفي عبده للفنانة إلهام شاهين لعدم قدرتها على المشاركة في حفل زفاف شقيق الأخيرة. View this post on Instagram ‏يا مساء النور على البنور من مصر أم ‏الدنيا بحبك اوي وحشتوني اوي A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Oct 7, 2020 at 6:28am PDT

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