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عمرو دياب يطرح عطرا باسمه
الخميس 8 أكتوبر 2020
طرح المطرب المصري عمرو دياب نوع عطر جديد يحمل اسمه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشر عمرو دياب صورة لعطر مكتوب عليه "عمرو دياب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً، ابقوا منتظرين".
وأحيا الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الهضبة" منذ يومين حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين بصحبة دينا الشربيني.
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