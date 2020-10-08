عمرو دياب يطرح عطرا باسمه

الخميس 8 أكتوبر 2020

طرح المطرب المصري عمرو دياب نوع عطر جديد يحمل اسمه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



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ونشر عمرو دياب صورة لعطر مكتوب عليه "عمرو دياب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً، ابقوا منتظرين".

وأحيا الفنان الملقب بين جمهوره بـ"الهضبة" منذ يومين حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين بصحبة دينا الشربيني.