الخليج 365الخميس 2020/10/8 02:09 ص بتوقيت أبوظبي
قال المخرج كولين تريفورو، الأربعاء، إنه تم تعليق إنتاج فيلم (جوراسيك وورلد: دومينيون) وهو من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة بضعة أشخاص في موقع التصوير بمرض كوفيد-19.
وكتب تريفورو على تويتر "نتائج فحوصهم جميعا كانت سلبية بعد فترة وجيزة، ولكن نظرا لبروتوكولات الأمان الخاصة بنا، سنتوقف مؤقتا لمدة أسبوعين".
وتم استئناف تصوير فيلم المغامرات، الذي يدور في عالم الديناصورات في إنجلترا خلال يوليو/ تموز في ظل إجراءات صارمة للممثلين وطاقم العمل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وكان الإنتاج قد توقف في منتصف مارس/ آذار بسبب الوباء الذي أدى إلى إغلاق مواقع التصوير السينمائية والتلفزيونية في جميع أنحاء العالم.
ولم يحدد تريفورو من كانت نتيجة اختباره إيجابية في الفيلم الذي يقوم ببطولته كريس برات وبرايس دالاس هوارد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتحدى الديناصورات.. توقف تصوير أحدث أفلام "جوراسيك وورلد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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