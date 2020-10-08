شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يقلد شيرين عبد الوهاب في أغنية "مش خايفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقطع فيديو كوميدى، حاول الفنان محمود عبد المغنى تقليد الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال أداء أغنية "مش خايفة" والتي طرحتها العام الماضى، مما أثار الضحك والكوميديا بين جمهوره على موقع انستجرام.

ونشر محمود عبد المغنى عبر حسابه بموقع انستجرام "فيديو"، وعلق:" مع الاعتذار للجميلة شيرين عبد الوهاب .. بس أنا بحب إحساسها في الأغنية دى".

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ويشارك محمود عبد المغنى فى مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض، ويتبقى لمغنى ما يقرب من اسبوعان وينتهى من تصوير دوره ليتفرغ لمسلسل "شارع 9".



محمود عبد المغنى

يشار إلى أن عبد المغنى تألق فى دوره بفيلم "صاحب المقام" مع النجوم آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية جديدة وهى البلطجى التائب، من إخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى، كما يبدأ تصويره دوره فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من اخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.