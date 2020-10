شكرا لقرائتكم خبر عن عالم "مات دامون"الخاص بعيدا عن الفن..الخير بيجري في دم الممثل والمنتج الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمى مات دامون بعيد ميلاده الـ 50 وهو النجم الذى استطاع أن يبهر العالم بموهبته الفريدة و المميزة والتى جعلته واحد من أهم و أشهر نجوم هوليوود ، وبعيدا عن عالم الفن فأن حياة دامون مليئة بالأسرار التى قد لا يعرفها عشاقه و محبيه ، اليوم نكشف عن واحدة من هذه الأسرار احتفالا بعيد ميلاده و التى تتعلق بالأعمال الخيرية و المجتمعية .

أسس مات دامون منظمة غير ربحية تسمى "H2O African Foundation" لزيادة الوعى بمبادرات المياه النظيفة فى إفريقيا والتى تم دمجها لاحقا مع منظمة "WaterPartners" لتشكيل مؤسسة "Water.org" .

من المعروف أن مات دامون كان عنصر أساسى فى جمع التبرعات بالقضايا الحيوية و الهامة ، كذلك يرتبط اسمه بالعديد من المنظمات الخيرية ، مثل "Not On Our Watch Project" و "ONE Campaign " .

ولأن مات دامون يعمل دائما على المشاركة بالأعمال الخيرية فقد تم اخياره ليكون سفير لـ " ONEXONE " و هى مؤسسة تعمل على تحسين حياة الأطفال حول العالم و ذلك من خلال برامج مخصصة لخمسة ركائز أساسية وهى المياه والصحة والتعليم واللعب والغذاء.