- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن عالم "مات دامون"الخاص بعيدا عن الفن..الخير بيجري في دم الممثل والمنتج الشهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمى مات دامون بعيد ميلاده الـ 50 وهو النجم الذى استطاع أن يبهر العالم بموهبته الفريدة و المميزة والتى جعلته واحد من أهم و أشهر نجوم هوليوود ، وبعيدا عن عالم الفن فأن حياة دامون مليئة بالأسرار التى قد لا يعرفها عشاقه و محبيه ، اليوم نكشف عن واحدة من هذه الأسرار احتفالا بعيد ميلاده و التى تتعلق بالأعمال الخيرية و المجتمعية .
أسس مات دامون منظمة غير ربحية تسمى "H2O African Foundation" لزيادة الوعى بمبادرات المياه النظيفة فى إفريقيا والتى تم دمجها لاحقا مع منظمة "WaterPartners" لتشكيل مؤسسة "Water.org" .
من المعروف أن مات دامون كان عنصر أساسى فى جمع التبرعات بالقضايا الحيوية و الهامة ، كذلك يرتبط اسمه بالعديد من المنظمات الخيرية ، مثل "Not On Our Watch Project" و "ONE Campaign " .
ولأن مات دامون يعمل دائما على المشاركة بالأعمال الخيرية فقد تم اخياره ليكون سفير لـ " ONEXONE " و هى مؤسسة تعمل على تحسين حياة الأطفال حول العالم و ذلك من خلال برامج مخصصة لخمسة ركائز أساسية وهى المياه والصحة والتعليم واللعب والغذاء.
النجم مات دامون
كانت هذه تفاصيل خبر عالم "مات دامون"الخاص بعيدا عن الفن..الخير بيجري في دم الممثل والمنتج الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.