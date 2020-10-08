شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغنى بحبك يا دكتور على الهواء لشقيقة الحائز على جائزة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامح سعد الحاصل على جائزة الدولة للتفوق وشقيق الفنان أحمد سعد، إن علاقته كانت مميزة مع الدكتور أحمد زويل وأنه شارك فى تأسيس جامعة زويل، مشيرًا إلى انه يهدى هذا التكريم لكل علماء البحث العلمى فى مصر".

وفى مداخله هاتفية للفنان أحمد سعد، خلال برنامج من مصر المذاع على قناةcbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل ويحل ضيفه الدكتور سامح سعد شقيق الفنان، بغناء أغنية "بحبك يا صاحبى " والتي غير من كلماتها إلى " بحبك يا دكتور"، وأكد خلال مداخلته أنه تعلم الكثير من شقيقة الدكتور سامح، واصفًا شقيقه بصاحب الأخلاق المهذبة.



كان سامح سعد على، خبير الأمن الصحى العالمي، مدير برامج بمستشفى السرطان أطفال مصر، قد حصل على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم فى مجال العلوم الأساسية، والتى أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.