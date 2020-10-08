شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم مع هشام ماجد فى صورة كارتونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة دنيا سمير غانم، مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية بين الحين والآخر، وذلك حتى تحقق أعلى تفاعل مع متابعيها ومعجبيها، وهذا ما فعلته اليوم الأربعاء، حيث نشرت صورتين جديتين لها برفقة الفنان هشام ماجد أحدهما صورة كارتونية فى أحدث ظهور لها، معلقة عليها "مع شوما".



دنيا سمير غانم تنشر صورة عبر انستجرام

وتنتهى النجمة دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، بعد عدة أشهر من التصوير، حيث يتبقى لها يومين فقط، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للمنافسة فى دور العرض، حيث تصور دنيا حالياً المشاهد الأخيرة من الفيلم والتى تتضمن حفل زواج بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز خلال الأحداث.



دنيا سمير غانم مع هشام ماجد

وتدور أحداث الفيلم ول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.



دنيا سمير غانم وهشام ماجد

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فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراماالتليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.