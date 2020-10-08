شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال بعد التنمر عليها: "لازم نحجب لسانا قبل شعرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة صفاء جلال، إنها أصيبت بحالة من الحزن الشديد بسبب تنمر البعض عليها عقب نشرها صورة تجمعها بابنتها المحجبة، وتابعت:"مش معنى أنى مش محجبة أنى وحشة.. والحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدينا الحجاب....يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".

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وأضافت "صفاء جلال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تجبر أي من بناتها على فعل أي شيء، وتركت لهما حرية الاختيار في أمور حياتهم، وتابعت:" بنتى اختارت الحجاب واختها بتلبس حاجات مدلعة وانا مش بجبرهم على شيء".

وأكدت الفنانة صفاء جلال، أن هناك حالة من التوحش عبر السوشيال ميديا من قبل البعض الذين يطلقون أحكاماً على الغير بدون وجه حق، وتابعت:"ولكن الحمد الله هناك موجة من الحب والاحترام والتقدير من البعض قاموا بالرد على من تنمر علينا".

من جانبها قالت سلمى ابنة الفنانة صفاء جلال، خلال مداخلة مشتركة، إنها اختارت الحجاب بمحض إرادتها بعد التفكير في هذه الخطوة لفترة طويلة، لافتة إلى أنها لا تريد الظهور إلى جوار والدتها بسبب ما حدث أو التعرض للمضايقات، وتابعت:"في سن المراهقة كان لدى بعض الأسئلة عن الإسلام، ولكن والدتى قالت لى سلمى قلبك لربنا والحمد الله الآن ارتدى الحجاب".