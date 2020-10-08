هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكية ومي الغيطي تستعرض رشاقتها..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة جديدة أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحمل "كتاب".

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة على إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

ظهرت الفنانة الشابة مي الغيطي، داخل غرفة نومها وهى تقف على السرير برجل واحدة لتكشف عن رشاقتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا ينبغي للمرء أن يحاول الوقوف برجل واحدة على السرير".

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد، ظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبًا بكم في عام 1920 ".

بوسي

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حرصت المطربة بوسي، على استعراض إطلالتها الجديدة، أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

أسماء أبو اليزيد

الفنانة أسماء أبو اليزيد، حرصت على الظهور أمام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة ركزت فيها على وجهها وشعرها من داخل المنزل.

نادين نسيب نجيم

أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على جمهورها بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام.

محمد فؤاد

كشف الفنان محمد فؤاد، عن أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وهو ممسكًا بهاتفه المحمول ويجري مكالمة هاتفية.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم، بإطلالة أنيقة، خطفت من خلالها الأنظار، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

رانيا محمود ياسين

الفنانة رانيا محمود ياسين، ظهرت بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام ، وعلقت: "مساء السعادة والهنا".