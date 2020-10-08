رسميا.. الرقابة على المصنفات تحفظ شكوى سارة الطباخ ضد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قررت الرقابة على المصنفات الفنية حفظ الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ "صاحبة شركة إيرث برودكشن"، ضد الفنان محمد الشرنوبي، والتي كانت قدمتها لوقف التعامل معه، بسبب إخلاله بالتعاقد معها.

وقام دكتور خالد عبد الجليل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، بإرسال إخطار رسمي إلى المحامي حسين هلال محامي الفنان محمد الشرنوبي.

وجاء نصه كالتالي: "بناء على الشكوى المقدمة من السيدة سارة الطباخ للرقابة على المصنفات الفنية بصفتها صاحبة شركة إيرث برودكشن، وطبقا للعقد المبرم بين الشركة والسيد محمد الشرنوبي (عقد إنتاج وإدارة أعمال فنية) بوقف التعامل مع السيد المذكور، نحيط سيادتكم علما بأنه بعرض الموضوع على المستشار القانوني للرقابة، قرر سيادته حفظ الشكوى إداريا، وعلى الإدارات المعنية التعامل مع الطلبات المقدمة من السيد محمد الشرنوبي، وفقا للقواعد القانونية المقررة، ما لم يقدم حكما قضائيا يستوجب خلاف ذلك".

ويأتي رفض المصنفات الفنية، بعد تراجع غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن الموسيقية عن نظر الشكاوي المقدمة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي، بسبب نظر القضية أمام القضاء.

وكانت محكمة القاهرة الإقتصادية قد قررت مؤخرا ندب خبير قانوني لمراجعة العقود الموقعه بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، لتحديد المخالف لبنوده قبل إصدار حكمها النهائي.



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