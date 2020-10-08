مشاهدة قيامة عثمان 28 الموسم الثاني قصة عشق وقناة ATV التركية

مشاهدة قيامة عثمان 28، نقدم لكل متابعينا جميع المعلومات عن مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني والذي سيتم عرض أول حلقة منه مساء اليوم لذلك كان الإقبال كبير للغاية على محرك البحث من أجل معرفة مواعيد عرض المسلسل وسيتم عرضه على أي قناة وأي المواقع، ونقدم لك كل هذه المعلومات في هذا المقال.

لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان ( اضغط هنا )

أولاً يعتبر مسلسل مشاهدة قيامة عثمان 28 الموسم الثاني هو استكمال لمسلسل قيامة أرطغرل والذي شاهده الملايين في تركيا وفي الوطن العربي حيث يحكي المسلسل استكمال عثمان إبن أرطغرل

لجميع المعارك التي كان يخوضها أبيه سواء كانت مع الروم والصليبيين والفرس والتتار وغيرهم ويحكي المسلسل المراحل الأولى في تأسيس الدولة العثمانية الإسلامية، وكيف تغلب أرطغرل ومن بعده ابنه على كل المؤامرات التي واجهتهم واستطاعوا تحت راية الإسلام الانتصار عليهم في كل الحروب ولكنهم سيواجهوا بعض الصعوبات.

قامت الشركة المنتجة مشاهدة قيامة عثمان 28 بعرض الإعلان التشويقي للموسم الجديد الذي سيعرض اليوم، وكانت المفاجأة هي عودة أرطغرل مرة أخرى في هذا الجزء وهذا الحدث قد

جعل المشاهدون ينتظرون بحماس عرض المسلسل حيث أنه لهم ذكريات كبيرة مع أرطغرل في مسلسل قيامة أرطغرل والذي دام لأجزاء عديدة ولم يمل من تابعوه لحظة ولكن على العكس بل أصبحوا يتحمسون أكثر في نهاية كل حلقة لمشاهدة الحلقة الجديدة.

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ستكون قناة ATV التركية هي الناقل الحصري لمسلسل مشاهدة قيامة عثمان 28 حيث ستقوم بعرض حلقة منه في كل أسبوع كما هي العادة في عرض المسلسلات الجديدة، وقد تم تخصيص يوم الأربعاء موعداً لعرض الحلقة في كل إسبوع.

ويمكن لجميع المشاهدين مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 28 على قناة ATV عبر القمر نايل سات أو القمر عربسات فهي متاحة عبر هذه الأقمار ويمكنك متابعتها بسهولة.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

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