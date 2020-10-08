Kuruluş Osman قيامة عثمان الحلقة 28 الثامنة والعشرون مترجمة للعربية

قيامة عثمان 28، ينظر الجميع عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني بعد أن نجح الجزء الأول نجاح منقطع النظير، فحقق مسلسل قيامة عثمان الجزء الأول ثاني أكبر نسبة مشاهدة في تركيا خلال أخر عقدين من 2000 حتى 2020 حيث وصلت نسبة مشاهداته أكثر من 500 مليون مرة، لذلك يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أنجح المسلسلات التركية، ومن المتوقعة أن يتخطى المسلسل هذه النسبة من المشاهدة وذلك بعد أن تم ظهور الإعلان التشويقي للموسم الجديد والذي شهد عودة أرطغرل مرة أخرى للوقوف بجانب إبنه عثمان.

لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان ( اضغط هنا )

قيامة عثمان 28، يحكي المسلسل قصة تأسيس

الدولة العثمانية وماهي الصعوبات التي واجهتها وحروبها مع الروم والفرس والصليبيين وكيف تخلصت من جميع المؤامرات التي شنها أعدائهم عليها، ومسلسل قيامة عثمان هو الجزء المكمل لمسلسل قيامة أرطغرل حيث أن عثمان المؤسس هو إبن أرطغرل الأصغر والذي إستكمل مشوار أبيه لمحاربة أعداء الإسلام والتخلص من أصحاب المؤامرات عليه والخونة ذلك كله من أجل هدف واحد تأسيس الدولة العثمانية الكبرى التي ستحمل راية الإسلام وتكون حصناً قوياً للدفاع عن المسلمين.

سيعرض المسلسل مساء اليوم الأربعاء على أن يذاع حلقة منه أسبوعياً في كل يوم أربع،

Advertisements

وقد أخذت حقوق مسلسل قيامة عثمان قناة ATV التركية التي توجد على قمر النايلسات ويتاح للجميع مشاهدتها، بجانب أننا في مجلة اعرف سنقدم لجميع متابعينا الحلقات من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 28 أول بأول فور عرضها وستكون بجودة HD لضمان متعة المشاهدة في المسلسل المحبب لقلب المشاهدين.

وقد لقى مسلسل قيامة عثمان 28 مشاهدة كبيرة منذ عرض أول حلقة منه في الموسم الأول مما جعل الناس يتابعون المسلسل بحماس كبير، وستكون مدة حلقات هذا الموسم كالموسم السبابق من 120 إلى 140 دقيقة، فتحتوي الحلقة على أحداث كبيرة ومثيرة يكفي للمشاهد أن يشاهد الحلقة دون الشعور بالملل للحظة واحدة،ويقوم بدور المؤسس عثمان الممثل الشهير بوراك أوزيجيفيت بينما تقوم بدور ديدام بالشيم سالجان خاتون ويشاركهم في المسلسل نخبة كبيرة من أبرز الممثلين الأتراك.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

تجدون هنا ( مسلسل المؤسس عثمان )