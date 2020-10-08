مشاهدة قيامة عثمان 28 Kuruluş Osman علي مجلة اعرف بجودة اتش دي مترجمة للعربية

قيامة عثمان 28 عليا الوفد، تعرض اليوم الحلقة الأولى من الجزء الثاني لمسلسل قيامة عثمان 28 التركي والذي لاقى إقبال كبير في مشاهدته خلال عرض المسلسل للجزء الأول، حيث يعتبر المسلسل إستكمال لمسلسل قيامة أرطغرل الشهير والذي ارتبط به الكثير في تركيا والوطن العربي، حيث أن عثمان هو إبن أرطغرل الأصغر والذي استكمل ما بدأه أبيه من فتوحات إسلامية وحروب وذلك من أجل نصرة الإسلام ورفع رأيته عالياً، فالمسلسل يحكي قصة تأسيس الدولة الثمانية وما واجهته من مؤامرات وحروب وخداع وكيف نجحت في التغلب على هذه كله بهدف واحد وهو نصرة الإسلام والمسلمين وحفظ كرامتهم.

لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل قيامة عثمان ( اضغط هنا )

ويعرض مسلسل قيامة عثمان 28 على قناة واحدة فقط وهي قناة ATV التركية حيث أن هذه القناة قد أخذت الحقوق الحصرية لعرض مسلسل قيامة عثمان 28 سواء الجزء الثاني الذي سيتم عرضه الليلة أو الجزء الماضي، وستقوم بعرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني مساء اليوم الأربعاء، وتقوم الوفدبعرض الحلقة فورا نزولها مباشرة بجودة اتش دي مترجمة للعربية تابعونا.

وسيظهر أرطغرل في هذا الجزء من مسلسل قيامة عثمان 28 حيث أن هذا سيضيف عدد مشاهدات كبير للغاية بسبب ارتباط الكثير بارطغرل وشغفهم لرؤية المشاهدة التي ستجمعهم معاً خاصةً أن عثمان أصبح هو القائد الآن.

Advertisements

وبالرغم من أن القناة هي الناقل الحصري عن باقي القنوات إلا أنه هناك الكثير من المواقع التي ستقوم بعرض المسلسل فور إنتهاء الحلقة من قناة ATV، وستنقلها المواقع مترجمة إلى اللغة العربية بجانب أنها ستكون بجودة HD فقناة ATV تعرض بجودة SD فقط، ومن هذه المواقع التي ستنقل المسلسل موقع قصة عشق وموقع أكوام، بجانب جميع المواقع الأخرى التي تهتم بالدراما التركية وهذه المواقع عددهم لا يعد ولا يحصى.

وينتظر المسلسل الملايين من المشاهدين ليس في تركيا فقط بل في الوطن العربي أيضاً والذين يعشقون المسلسلات التركية حتى أنه أيضاً ظهرت طائفة كبيرة ممن ليسوا من هواة المسلسلات التركية ولكنهم كانوا يتابعون مسلسل أرطغرل بشغف وحماس كبير ومن ثم تابعوا مسلسل قيامة عثمان 28 أيضاً وينتظرون عرض الحلقة الجديدة.

تجدون هنا ( مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 )

تجدون هنا ( مسلسل المؤسس عثمان )