تراند اليوم : الجسمى وحكيم والعسيلى يحيون احتفالية “المتحدة” بانتصارات أكتوبر

فى احتفالية خاصة وتظاهرة وطنية فى حب مصر بمناسبة انتصارات اكتوبر تعرض قناتى (دى إم سى) و( أون E ) فى العاشرة مساء غدا الخميس ، حفلا فنيا ضخما يحييه باقة متميزة من النجوم في مقدمتهم المطرب الكبير حسين الجسمى ونجم الآغنية الشعبية المصرية حكيم والنجم محمود العسيلى والنجم خالد سليم، حيث بادرت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية من خلال شركة تذكرتي” احدى الشركات التابعة لها” بتنظيم حفل فنى كبير تحت رعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بمناسبة انتصارات آكتوبر المجيدة.

ويبث الحفل من منطقة الجلالة و هو الحفل الأول الذي يقام في هذه المنطقة التي تجسد بوضوح الارادة والعزيمة المصرية وباعتبارها واحدة من الانجازات الكبري للرئيس عبد الفتاح السيسى وكونها نموذجاً مهماً للمشروعات القومية المتميزة التى تم تنفذيها مؤخراً .

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد بادرت برعاية هذا الحفل الكبير بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة لما يمثله هذا الحدث من قيمة وطنية تحرص عليها الجامعة بشكل مستكر في إطار التزامها الدائم بمبادئ المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية الكبرى التى تستهدف في المقام الأول بث روح الانتماء بين الشباب وهو ما دفع الجامعة الى رعاية هذا الحفل الفنى الكبير من أجل احياء ذكري النصر العظيم التى تبعث في النفس الشعور بالانتماء للوطن الى جانب انه يعكس وبشكل لافت للنظر الفخر بالانجازات الكبرى التي يتم حققها يوما. بعد الاخر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن المقرر أن يذاع الحفل كاملاً علي قناتى (دى إم سى) و( أون E ) فى العاشرة مساء غدا الخميس وذلك فى ظل الاحتفالات الوطنية التى تشهدها مصر الان بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة.