شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر يتمنى تقديم شخصية أحمد زويل فى عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إن تقديم شخصية الدكتور مصطفى مشرفة صعب جدا، وأنه وافق على تلك الشخصية لأن الضوء خافت عن السير الذاتية للعلماء، مؤكداً أن الدور صعب، وما ساعده على ذلك أنه كان خريج المدرسة الألمانية، ومشيرا إلى أن أن الدكتور أحمد زويل كان يتمنى بشكل غير مباشر تقديم سيرته الذاتية، معقبا: "يشرفني تقديم شخصية أحمد زويل".
وأضاف أحمد شاكر عبد اللطيف، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الدكتور الراحل أحمد زويل طلب مقابلته عقب رؤيته للمسلسل، وقام بتكريمه، موجها له الشكر على تقديم شخصية الدكتور والعالم مصطفى مشرفة.
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