شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف كواليس تجسيد شخصية أم كلثوم.. وتؤكد: محمد رمضان ممثل عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة صابرين إن مسلسل أم كلثوم من أهم المحطات والأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية مشيرة إلى أنها أثناء تجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم لم يكن بالأمر السهل لأنها كانت منطقة شائكة.

وتابعت صابرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة tenوالذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد أن صناع العمل من الماكيير والكوافير والاساتليست عليهم دور كبير في إنجاح العمل ومصر تمتلك عظماء في هذا المجال مؤكدة أن أهم شيء في تجسيد الشخصيات هي الروح وليست الشكل في المقام الأول مشيرة الى أن محمد رمضان ممثل عظيم يصلح بشكل كبير لتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكى ولكن المشكلة التي ستقابل فريق العمل هي وجود العديد من الشخصيات في حياة أحمد زكى حتى الآن .

كانت الفنانة صابرين قد كشفت لـ"الخليج 365" عن كواليس احتفالها بعيد ميلادها مع أسرتها، بعدما فاجأوها بتورتة عليها الأوسكار، حين قالت: "تورتة الأوسكار فكرة نور ابني، فقد علمت بعد الاحتفال بعيد ميلادي أنه صاحب الفكرة، وهي أفضل أوسكار بالنسبة لي لأنه أخبرني أنهم يرمزوا بها إلى أوسكار الأمومة، بالنسبة لأسرتي، ما اسعدني إلى حد كبير، وأعتبرها أحلى أوسكار في الدنيا والله".