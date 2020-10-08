شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: نفسى أقدم شخصية طلعت حرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كمال أبو رية، إن المعاناة هي أول شيء يتذكره في تقديم شخصية قاسم أمين، ليكونوا فخورين بأمجاد تلك الشخصية، وتعد مسئولية كبيرة لأنها تتطلب بحثا ومجهودا كبيرا.
وأضاف كمال أبو رية، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الشاعر أحمد رامي كان له سمات مميزة في سلوكه وطريقة كلامه، لافتًا إلى أن شخصية قاسم أمين هي الأصعب، منوهًا بأن الشباب والنشء يحتاجون إلى معرفة تاريخهم واعتزازهم به.
وتابع أبو رية: أنه يتمنى تقديم شخصية طلعت حرب، خاصة أننا نمر بفترة اقتصادية مهمة لابد أن يواكبها عمل عن تلك الشخصية.
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